Sylvain WITCZ

Vingt d'ans d'activités de partenariats et de développements de projets économiques et sociaux, au coeur de la croissance de réseaux de distribution, en tant que cadre bancaire se traduisant par 400 Millions d'euros d'activité et 150 M€ de prise de décision directe.

Dix d'ans d'accompagnements humains et sociaux ; enseignement, structuration de PME et sauvegarde d'entreprises en difficulté, protection sociale de dirigeants.



Mes compétences :

Diagnostic stratégique

Diagnostic d'entreprise

Analyse stratégique

Analyse financière

Développement commercial

Marketing stratégique

Stratégie de communication

Financement de projet

Finance d'entreprise