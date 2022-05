Mickael LAURENT

♦ Appelez moi dès aujourd'hui au : 06 63 89 04 23 ♦



▬▬▬▬▬▬▬



Pour rester ou devenir le leader d'un marché très concurrentiel, les entreprises doivent s'adapter et faire monter leurs collaborateurs en compétences. Celles qui ne l'ont pas compris seront probablement hors course. Vous devez vous renforcer.



Voila QUI j'aide...





Au travail, vous êtes vous déjà posé les questions suivantes...



► Pourrait-on obtenir des résultats plus facilement, plus rapidement et de façon moins onéreuse ?

► Comment améliorer le moral des employés, leur productivité ?

► Pourquoi avons nous l'impression de réinventer la roue à chaque fois q'un nouveau projet de formation est lancé ?



▬▬▬▬▬▬▬



Voila COMMENT j'aide...



Je suis spécialiste certifié dans le pilotage de dispositifs de formation et le développement des moyens pédagogiques. Je procède à l'organisation et à l'accompagnement de la qualification des personnes en formation. Castorama, Micromania ou Intersnack font partie des entreprises pour lesquelles j'ai officié.



Pouvez-vous bénéficier de mes compétences ?



Nous ne le saurons que si vous m’appelez au 06 63 89 04 23



▬▬▬▬▬▬▬



Voila QUI je suis...



Je suis un homme de terrain, issu du secteur de la grande distribution. J’interviens sur l’ensemble du cycle de formation, du diagnostic des besoins à l’animation. Mon but est de vous accompagner et d’optimiser l’efficacité des équipes par le biais d’une pédagogie adaptée à leurs profils. Cette méthode maximise l’apprentissage des participants. Homme de passion et de défi, les formations que je conçois et prodigue visent toujours l’obtention de résultats concrets.



Mickaël LAURENT

mickael.laurent1@gmail.com

06 63 89 04 23



Membre du SYCFI (Syndicat des Consultants-Formateurs Indépendants)

et de l’AFIC-SIPCA (Association Formateurs Intervenants et Consultants Sipca)









Mes compétences :

Animation de formations

Ingénierie pédagogique

Management

Management intergénérationnel

Conseil

Communication

Techniques de vente

Leadership

Stratégie d'évaluation

Ingénierie de formation

Marketing

Gestion de la relation client

Génération Y

Commerce

Gestion et prévention de conflits