Dejan RADENKOVIC

Formateur pour les centres de formation IB-CEGOS, CSP, PLB Consultants, EGILIA Learning,... en inter et intra-entreprises et à l’ESIEE (École supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique), j'interviens également dans les entreprises en tant que Consultant et Coach Agile.

Rédacteur de fiches pratiques pour les Editions Techniques de l’Ingénieur.



Mes compétences :

Microsoft Project

Gestion de projet

Scrum

Innovation

Management

Internet

Formation professionnelle

Méthode agile

Formation

Audit

Conseil