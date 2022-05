Sebastien LAMONNIER

Diplomé en 2011 de l'ESIEE Paris, je m'intéresse au domaine de l'aéronautique et tout ce qui touche au domaine de la défense. Ayant fait une formation axée sur l'électronique, je dispose des compétences suivantes :



Electronique Analogique : Filtrage actif et passif, Etude du bruit, notions sur les MEMS et la CEM.

Electronique Numérique : VHDL (FPGA), SOPC, ASIC

Autres : Langage C, Assembleur, Java

Logiciels : Cadence (Allegro, Virtuoso), Logiciels Xilinx (ISE, PlanAhead, Impact), Quartus, Synplify, Modelsim, HPADS, Matlab, Autocad, suite Office, GanttProject.



Mes compétences :

Spatial

Électronique analogique

Aéronautique

Électronique numérique

Défense

Electronique