Fatiha IGAZZINE

Salut, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans une industrie (chimique, pharmaceutique, agroalimentaire, pétrochimique...) ou une société dans le secteur environnemental ou biologiste. Je suis ici afin d'élargir mon réseau professionnel et d'obtenir de l'aide à mes démarches. Je suis disponible et sérieux et aussi je suis capable de s'adapter au différents moments intense de la journée.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Cuisine traditionnelle

Fabrication de savon

Jardinage

Montage vidéo

Extraction des huiles essentiels