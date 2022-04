Je m'appelle malki fatiha age de 24 ans titulaite d'un baccalauréat option science de la vie et de terre et un diplôme de technicien specialise en gestion des entreprises et une formation qualifiante en informatique et bureautique et une autre formation qualifiante d'agent magazinier.pour l'instant j'ai encour de préparation d'un diplome de technicien specialise en développement informatique.