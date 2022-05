Patrice DIASIO

En poste au Luxembourg: mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir des compétences techniques et comportementales variées.

Trilingue (Français / Anglais / Italien)

Settlement / Back Office banque depuis +11 ans.

Utilisation de Swift ǀ Kondor+ ǀ Opics ǀ Creation On Line ǀ Telekurs ǀ Olympic ǀ Stematch ǀ Microsoft Office.

Expérience en tant que commercial de + 7ans.

Capacité d'adaptation ǀ Esprit d'équipe ǀ Ouverture d'esprit ǀ Dynamisme ǀ Communication ǀ Discrétion



Social Network: linkedIn, viadeo



Mes compétences :

Swift

Stematch

Ibsy

Creation On Line

OLYMPIC

Telekurs

Kondor+

Achat/Vente Titres

Euclid

Opics

Facilité d'adaptation

Sens de l'organisation

Esprit d'équipe

Dynamique

Résistance au stress