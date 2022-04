Julie HORNBERGER

Je travaille pour le cabinet de recrutement et de conseils Ajilon (Adecco Group) et plus particulièrement pour le département HR Solutions & Consulting. Je suis spécialisée dans le recrutement et la délégation de consultants seniors : j'interviens auprès des sociétés internationales ou de grandes institutions financières de la place qui recherchent des candidats disposant de compétences spécifiques et techniques pour une durée définie (transition, Interim management, gestion de projet,etc.)

Nous accompagnons nos clients face à leurs divers besoins que leur organisation peut rencontrer, en leur apportant des solutions au niveau de la consultance organisationnelle, fonctionnelle et en management.



Je recrute des profils tels que :

Consultant PMO

Consultant Maîtrise d'Ouvrage

Project Manager

Business Analyst

Transaction Management

Business Consultant

Consultant Stratégie et Organisation,etc.



Mes compétences :

Project Manager