Stéphane WUTKE

Directeur des systèmes d'information et du numérique. Stratégie digitale et solutions technologiques sur mesure

Mobilité, dématérialisation, Cloud et explosion des volumes d'information, imposent aux responsables IT de s'adapter aux contraintes du Web 2.0 :

- Instantanéité des transactions

- Résilience des systèmes

- Portabilité des contenus

- Simplification des usages



J’ai passé ces dernières années à exposer des solutions métiers à ces enjeux en me spécialisant et en mettant en pratique les compétences suivantes :

 - Appréhender les enjeux stratégiques prioritaires et dégager de la valeur rapidement.

 - Piloter les budgets, adapter les organisations et accompagner le changement.

 - Mettre en place une stratégie informatique pertinente et développer des partenariats ambitieux.

 - Animer et responsabiliser des équipes pluridisciplinaires sur des projets digitaux collaboratifs.



Mes compétences :

Informatique de gestion

Internet

Directeur de projet

Directeur informatique

Marketing stratégique

Search marketing

Search engine marketing

Développeur web

Développement J2EE

Chef de projet web

ECommerce

J2EE

Business Intelligence

Chef de projet

Opensource

Spring

Web 2.0

E-Commerce

Microsoft SQL Server

Java 2 Enterprise Edition

IBM WebSphere

Java

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Android

iPhone

iOS

XML

Website Design

Web Services

UML/OMT

Scrum Methodology

SQL

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Internet Information Server

Microsoft .NET Technology

Merise Methodology

MVC

JavaServer Faces

JavaScript

Java 2

IBM Hardware

Hibernate

HTML

BlackBerry

Apple MacOS

Apache WEB Server