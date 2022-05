Vincent FEISS

Chargée de la gestion complète d'un portefeuille clients, ma fonction principale s'articule autour des missions sociales à savoir:

- Du traitement intégral des paies aux déclarations mensuelles / trimestrielles / annuelles,

- La Rédaction de contrats de travail, l'appui juridique pour la gestion des sanctions disciplinaire, des licenciements et autres fin de contrat.



En plus, je suis en charge du soutien technique et de la supervision de deux collaborateurs. Cela se traduit par de la recherche et de l’aide sur les questions juridiques, le contrôle des soldes de tout compte et contrats de travail.



A ce jour je suis désireux de mettre à profit mes compétences et partager celles-ci dans le domaine de l'entreprise au sein d'un service paie ou au travers de missions transversales en qualité d'assistant ressources humaines.



Mes compétences :

Assistant

Assistant RH

GESTION DE LA PAIE

Paie

Recrutement

Ressources humaines