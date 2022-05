Vincent FEIX

De formation initiale technique (Mécanique Générale), j'ai complété mes compétences par une spécialisation à la vente de produits industriels à l'export.

Je possède une expérience de 15 ans dans la vente de biens d'équipement à l'export.

Je viens de mettre fin à une mission de Vice Président et responsable Commercial Amérique du Nord pour la société De La Ballina Industrie, PME française spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions pour le conditionnement de produits de boulangerie et pâtisserie industrielle.

En complément de ma fonction commerciale, je gérais la filiale Nord Américaine de cette entreprise depuis le Canada (Montréal).

Je suis actuellement de retour en France et recherche une mission de représentation commerciale pour la région Ouest.



Mes compétences :

Vente

Export

Développement commercial

Packaging

Marketing

Négociation

Industrie

Management