Le dessin m'a depuis toujours accompagné.

Mes années à l'ECV à Paris m'ont ouvert les yeux et l'esprit sur les métiers des arts graphiques.

C'est fort de cet enseignement que j'ai pu intégrer le SIRPA, Service d'Information et de Relations Publiques des Armées. J'ai ainsi mis à profit la période de mon service militaire pour continuer à me former, notamment en PAO et en travaillant en équipe sur des sujets concrets en période de crise (1991, 1ère guerre du Golfe).

Après avoir travaillé dans une imprimerie, où j'ai pu mettre en place et développer avec mes collègues le département PAO et appréhender toutes les contraintes de la chaîne graphique, j'ai intégré une grande entreprise industrielle, comme graphiste au sein du service communication. J'y ai développé graphiquement divers outils de communication, travaillé sur différentes chartes graphiques, refonte d'identité visuelle, pilotages avec des agences de communication, et collaboré quotidiennement en langue anglaise avec mes collègues à travers le monde pendant plus de 20 ans.

Je me suis ensuite dirigé vers le service Formation pour y développer les cours en e-learning, et produire des médias photos et vidéos.

J'occupe désormais le poste de designer packaging.



Je suis également graphiste et illustrateur free lance.

voici les domaines dans lesquels je peux intervenir :

Graphisme _ Illustration _ Design numérique _ Mise en page magazine, brochure, plaquettes, dépliants, affiches_ Annonces presse _Identité visuelle, logos, charte graphique _ Présentations _ Photographie_Montage vidéo.



Le dessin humoristique et la bande dessinée font également partie de mes compétences. Vous pouvez avoir un aperçu de mon style en cliquant ici : http://issuu.com/christophe.leroy/docs/kingdag

Je souhaite un jour pouvoir éditer quelques histoires en album.



Parmi mes projets en cours, après avoir fait mes premiers pas en 3D, je m'intéresse de plus en plus au tournage et au montage de petites vidéos internes d'entreprise.



Mes compétences :

Travail en équipe

Bande dessinée

Graphisme

Identité visuelle

Photographie

Video

Illustration

Direction artistique

Articulate Storyline

RhIno 3D

Keyshot Pro 9

Final Cut Pro

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign