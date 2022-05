Olivier MATHIEU

Diplômé de Maîtrise Information-Communication,

passionné par les médias et les industries culturelles, j'ai développé une vision globale du domaine et une polyvalence certaine, me permettant de répondre aux besoins multiples d'entreprises à taille humaine.

Soucieux du respect de l'usager et des partenaires, je m'intègre facilement au sein d'une équipe et sais également travailler en autonomie.

Je recherche activement un poste de rédacteur / chargé de communication en région Lorraine, idéalement à moins d'une heure de Nancy.



Mes compétences :

Rédaction