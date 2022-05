Olivier MATHIEU

Directeur International expérimenté Supply Chain / Département / Centre de profit dans les domaines de l’Industrie, du SAV et des Services :

Gestion de P&L, Créations d'entités, Gestion commercial ,Changement culturel,



Une expérience internationale confirmée (Tokheim, Siemens...)

Une sérieuse connaissance de la gestion d'équipes (avec cadres)

Membre de comités de direction (en France et en Allemagne)



Je possède 3 principales qualités : le sens de la responsabilité, ma flexibilité et mon esprit collaboratif me caractérisent plus particulièrement.



Mes valeurs sont le respect de la parole donné, l'équité et l'amélioration permanente



Mes compétences :

SAP

Management

Pièces détachées

SAP SD

SAP MM

SAP APO

Industrie

Microsoft Visio

Microsoft Office

Achats

Logistique

Services

Escalation management

Customer Relationship Management

Back office

Baan

Lean

Après-vente

Supply Chain

Siemens Hardware

SAP OFFICE