Charles Bernard LAURENT

Ma démarche: du technique, vers les appros, les achats et la logistique, puis une spécialisation vers le cœur du métier de l’industrie : des achats de sous-traitance, maintenance et de la coordination. Ma participation : aux projets et la Supply Chain, me permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation de l’entreprise et de son environnement.Mes actions, massification d’un panel de fournisseurs et de sous-traitants. Optimiser le TCO, trouver de nouvelles sources : techniques, process et amener à impliquer les partenaires dans les plans de progrès via le travail en amont des projets. Mon offre est complète : pour des achats de prod, de maintenance, ainsi que pour des investissements avec leur gestion des infrastructures. Je suis flexible puisque j'ai travaillé dans des groupes et des PME



Mes compétences :

Maitrise d'oeuvre en sous traitance

expert achats

technique , finance , achats, logistique , en gest