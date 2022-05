Olivier MATHIEU

Après plus de trente années d'expériences commerciales réussies au service des négoces professionnels de la Région Parisienne, j'ai choisi de réorienter ma carrière en créant ma société en tant qu'agent commercial.

Je dispose pour réussir d'une parfaire connaissance des négoces professionnels du bâtiment, fournitures industrielles, quincaillerie, négoces peintures, loueurs et autres distributeurs et je souhaite étoffer mon portefeuille avec des produits complémentaires.