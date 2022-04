Emmanuel VAGUER

Toujours en mouvement et en anticipation et dans le cadre d'un management humain, à l'écoute et créatif, qui permet à son équipe de progresser, monter en compétences et en autonomie, tout en améliorant ses outils permettant de conduire Le changement vers une Banque de services, humaine et digitale.



Mes compétences :

Assurance

Back Office

Banque

Banque assurance

Commercial

Europe

Finance

Hedge funds

International

Investissement

Mutual Funds

OPCVM

SWIFT

USA

Gestion

Vente