Fatiha MOUIZ

Avec une expérience significative de 8 ans en gestion de l'information et de la communication, je maîtrise l'ensemble de la chaîne d'information (Recherche, analyse, traitement et diffusion). Ces connaissances en recherche et analyse de données m'ont permis de mettre en place des stratégies de communication marketing, dans leur globalité et de manière efficace.Je souhaite relever de nouveaux défis professionnels en élargissant mes domaines d'intervention.



Appréciant le travail en équipe, à l'écoute, créative et ayant une faculté d'adaptation significative, ces qualités ont largement contribué à la réussite de projets auxquels j'ai participé dans différents domaines.



Mes compétences :

Web 2.0

Gestion de projet

Gestion documentation électronique

Gestion documentation Qualité

Marketing relationnel

Webmarketing

Relation presse

Veille

Communication d'entreprise

Marketing

Communication

Documentation