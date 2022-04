Ingénieur d’état de l'ENSEM CASABLANCA en qualité ,maintenance et sécurité industrielle avec :



Atouts : Ayant une grande motivation, l’esprit d’équipe et le sens de responsabilité.

Objectif professionnel : Réussir ma carrière professionnelle .



Mes compétences :

Gestion de production

Gestion de la maintenance et securité

Gestion de la qualité

Materiaux de l 'ingénieur ,composite et polymere

Lean Manufacturing

La maintenance

RDM

Microsoft Office

HTML

CATIA