Fatiha-Nora BOUKHALFA

Ravie d'être au coeur des transformations sociétales actuelles qui préfigurent un monde nouveau. Fière de participer activement à cette belle aventure collective; je suis passionnée de pédagogie, de sciences humaines et de méthodes de travail ou d'apprentissage innovantes pour une amélioration continue des compétences de tous.

Je ne rate aucune occasion de me questionner et de questionner le monde qui m'entoure. Tout simplement pour apprendre des autres, comprendre, partager et analyser avec une haute exigence intellectuelle et éthique. Persuadée que l'erreur est une formidable opportunité d'apprentissage, je n'hésite jamais à me remettre en question.

Enfin, j'aime écouter mes collaborateurs et mes étudiants avec bienveillance, observer, chercher et en confiance, co-construire avec eux le sens et les leviers pour une vie scolaire ou professionnelle dynamique et épanouie, permettant à chacun de valoriser le meilleur de lui-même.



Mes compétences :

Management

Accompagnement au changement

Ingénierie pédagogique

Analyse stratégique

Communication

Conception pédagogique

Enseignement

Communication écrite

Recrutement

Gestion des compétences

Gestion de projet

Insertion socioprofessionnelle

Sociologie