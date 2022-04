Gilles MAILLARD

Retraité de TECOMAH, depuis le 1er décembre 2011, "l'école de l'environnement et du cadre de vie" de la CCIP, j'étais responsable de divers programmes Double compétence technique et commerciale dans les domaines de l'horticulture, de l'agroalimentaire, et de l'agriculture.



Également chargé de développer des programmes de formation dans les secteurs liés à l'environnement et à l'Agroenvironnement tous inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles.



J'ai animé de nombreuses sessions de formation dans les secteurs de la distribution et de l'application de produits anti-parasitaires, participé à l'élaboration et à la mise en place de la phase expérimentale du Certiphyto.



J'ai créé, mis en place et géré un programme de formation de Conseillers vendeurs en Agriculture biologique pour l'enseigne Botanic.



Durant une année de congé sabbatique j'ai pris une activité de conseil en management d'organisation commerciale et recrutement.



Aujourd'hui je suis, pour TECOMAH, tuteur d'étudiants en master II.



Retraité depuis le 1er décembre 2011, je suis disponible pour répondre à toute offre de vacation.



Mes compétences :

Agriculture

Agriculture biologique

Agro industrie

Développement durable

Formation

Formation continue

Formation tout au long de la vie

Phytosanitaire

Recrutement