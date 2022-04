Fatiha RAHIL

J’ai effectué un

cursus de trois années en marketing, lequel a été sanctionné par un diplôme

de technicien supérieur dans la filière, avec un stage pratique à SAIDAL

sur le thème de la mise en place et la gestion de la force de vente.



La formation que j’ai effectuée a eu comme spécificité la connaissance

approfondie du secteur du marketing, études de marché et sondage,

techniques de ventes, avec des connaissances en communication commerciale



Cette formation est venue confirmer une très grande et ancienne motivation

qui, au fil des années, des expériences et des rencontres professionnelles

s’est précisée.



Je suis âgé de 29 ans, je suis en possession du permis de conduire depuis

six ans et d'un véhicule personnel, je maîtrise l’outil informatique et

trois langues (arabe - français - anglais), je suis dynamique, rigoureuse

et d’une très grande flexibilité.



Mes compétences :

Organisée

Rigoureuse

Sérieuse