Fatiha SBEKA

Bonjour,



J'ai récemment découvert un moyen fantastique d'acheter en ligne et d'obtenir de l'ARGENT REMBOURSABLE sur TOUS mes achats lorsque je fais des courses avec mon adhésion ClubShop Rewards dans un des magasins énumérés dans le centre commercial ClubShop Rewards.



Et voici la bonne nouvelle - Devenir un membre ClubShop Rewards est gratuit! C'est exact - il n'y a aucun coût pour devenir un membre, mais je peux gagner de l'argent remboursable quand je fais des courses en ligne dans certains des magasins les plus populaires. Non seulement cela, mais le ClubShop Rewards offre également à leurs membres la chance de gagner de fabuleux prix - juste pour le fait d'être un membre!



En tant que membre, on m'a aussi donné l'opportunité non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de faire avec une entreprise mondiale en tant que Partner ClubShop Rewards. En tant que Partner, je suis en mesure de référer des entreprises et des magasins hors-ligne pour qu'ils participent au programme commerçant ClubShop Rewards, ce que je projette de commencer à faire bientôt.



Puis, comme j'obtiendrai l'enregistrement de commerçants locaux, vous pourrez également obtenir des remises ou gagner de l'argent remboursable quand vous mangerez dehors ou quand vous acheterez dans un magasin local chez les commerçants participants, sur simple présentation d'une carte ClubShop Rewards. Mais vous en serez plus à ce sujet plus tard....



Je sais que dans cette dure période économique, nous cherchons tous des moyens d'économiser de l'argent, ce que le fait d'être un membre ClubShop Rewards m'aide à faire - et il peut aussi vous aider, tout simplement en vous inscrivant pour devenir gratuitement un membre. Il n'y a pas de coût, de risque ou d'obligation pour le faire. Inscrivez-vous juste gratuitement et commencez à gagner de l'argent remboursable et peut-être même à gagner un prix, juste en devenant un membre!



Je suis excitée à l'idée de commencer ma nouvelle entreprise et de vous aider à avoir une nouvelle façon d'économiser de l'argent lorsque vous achetez en ligne et hors ligne!



CLIQUEZ ICI: https://www.glocalincome.com/cgi/appx.cgi/FS5390320 pour vous inscrire et obtenir votre numéro de membre, numéro à utiliser lorsque vous achetez.



MERCI de vous inscrire pour devenir membre et de me permettre le crédit pour vous avoir référencé. J'apprécie vraiment votre soutien!



Sincèrement,

FATIHA SBEKA