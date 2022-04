Fatiha YAALA

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur d'Etat en Génie Industriel et d'un Master 2 Méthodes Avancées de Génie Industriel de l'Ecole Centrale Lyon.



De formation purement industrielle et après de multiples expériences à travers mes stages de gamme , ainsi qu'une formation de haute qualité, je suis actuellement à la recherche d'une première opportunité en amélioration continue, système de management intégré, management des risques industriels et environnementaux, management de la qualité, ou gestion de production.



La combinaison de mes expériences et de mes qualités de dynamisme, de rigueur, d’esprit d’équipe, et d'une forte capacité d'apprentissage font de moi une candidate très motivée dans son travail et qui pourra parfaitement s’intégrer dans un nouvel environnement.



Mon curriculum vitae joint est axé sur mes expériences et compétences, mais je me tiens à votre disposition pour tout renseignement, je me tiens également à l’écoute de vos éventuelles offres.



Mes compétences :

Visual Basic

Travail en équipe

Microsoft Office

Audit interne

Gestion de la production

Gestion de projet

Management de la qualité

Gestion des stocks

Management de la Santé et Sécurité au Travail