Fatima HADJADJ

J' ai travaillée sur le projet du siècle AEP In Salah Tamanrasset pour le compte d'un bureau de contrôle français Groupement EGIS-BCEOM- MERLIN comme responsable de l'administration des chantiers du projet , avec le titre d'Assistante chef d'Aménagement Adjoint.

La vie sur les chantiers et la base de vie en plein désert de tamanrasset étaient trés réussite pour moi .

je suis titulaire d'un TS en Environnement et propreté et d'un diplôme superviseur HSE.

Actuellement je travaille pour le compte d'une société Syrienne comme assistante administrative chargé de matériels et Maintenance , rapport QHSE et assistance du service Ressource Humaine



et je suis àla recherche d'une nouvelle opportunité en domaine HSE et prête aux déplacements et vie en base vie



Mes compétences :

Plus de 14 ans d'expèriences dans l'Adlinistration

2 ans et demi sur chantier et base vie