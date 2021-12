Titulaire d un mastère en GRC et un diplôme délégué médicale, je suis a la recherche d un poste motivant et évolutif, passionnée par les challenges je souhaite mettre a profit mes connaissances.



Mes compétences :

Gestion relation client

Communication

Vente et négociation

Technique de vente

Marketing stratégique et opérationnel

Pack offices

Délégation médicale