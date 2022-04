* Jamal eddine BOUKAR +212-661-42-19-72



 Coach des commerciaux.

 Expert en performance commerciale et comportementale

 Formateur en vente, négociation, marketing, communication . Soft skills ( Gestion du stress, gestion des conflits, PNL, gestion des émotions…)

Fondateur de l'académie du coaching commercial

Fondateur de la plate forme

Fondateur de la plate forme

Président de l'Association Marocaine d'Investissement

 Expert chez radio MFM

 Auteur des livres :

- Coaching des commerciaux

- Comment développer le chiffre d’affaires de votre entreprise ?



Jamal eddine BOUKAR en chiffres :

• 04 Diplômes supérieurs en communication, Marketing, commerce, PNL et coaching

• 06 Outils de coaching : PNL, psychologie, Linguistique, Analyse transactionnelle, Coaching,

• 165 formations

• 130 conférences

• 1800 personnes formées

• 520 vidéos internationales sur chaine youtube

• Président de l’AMI : Association marocaine d’investissement investirami.com

• Président de l’ACEJM : Association des entreprises des jeunes du Maroc acejm.org

• Trésorier de l’ABSF ( Association des bureaux de conseil et formation au Maroc )



Références en coaching commercial



MAROC TELECOM - ANAPEC – Oustourcia – Ventec - Maroc - Maroc DIND - AVEMCHIM - BILDIND - SWEWS Cabind - Elite Harvest Maroc - Fromagerie bel Maroc - FRS Tanger- Hôtel SELAMAN - AINSI Maroc - AIN IFRANE- SCANIA- BURATECH- T2S - DAHER SOCATA – SICPA - MAROC EXPORT – COLORADO - SCHUBERT MAROC



Mes compétences :

Conférencier et chercheur en Capital humain

Formateur agrée en PNL

Coach en développement du Savoir-Etre

Président association de développement personnel

Formation

Communication

Programmation neuro-linguistique

Président association marocaine d'Investissement

Coach des entrepreneurs

Techniques de vente et developpement commercial