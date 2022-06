Fatimata PICHODO -LY

Diplômée en Intervention sociale et Développement et dotée d'un master 2 en Gestion de l'action humanitaire, développement et Gestion des ONG, je suis dynamique et coopérative.

Jai pu développer par mes expériences au Sénégal, en Guinée et en France, ma curiosité et ma capacité d'adaptation à des situations dinterculturalité.

De mes expériences professionnelles dans le public (en France) comme dans le privé (en Afrique et en France), j'ai retiré rigueur, organisation et capacité à mobiliser les parties prenantes.

Je recherche un poste dans la gestionnaire ou instructrice de dossiers sur la Métropole de Rennes



Mes compétences :

Coordination de projet

Évaluation des politiques publiques

Gestion de projet

Recherche de financements

Formatrice

Animation de réseaux

Animation de formations

Recherche documentaire

Formation d'adultes