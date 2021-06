Fayçal LAHYAN

Je suis un ex-sous officier des forces armée royale, BAC+3 licence professionnels en logistique et Transport BAC+2 en développements informatique,diplôme de langue option anglais, et actuellement Responsable logistique produit fini APT

- Suivi des indicateurs Qualité coût délais sécurité RH .

- Superviser les activités d'entrepôt communique et documente Transactions, y compris les réclamations des clients.

- Superviser le mouvement des marchandises sortantes pour répondre à la chaîne d'approvisionnement Notamment l'exactitude des stocks.

- Superviser les bons Entrepôts.

- Diriger la planification, l'organisation et la gestion du quotidien calendrier d'expédition.

- Gère l'entrepôt en fonction des normes d'entretien, y compris L'attribution des FG, le contrôle et la gestion des stocks.

- Responsable d'assurer que tous les envois répondent aux exigences de qualité Y compris l'achèvement de tous les documents connexes.

- Fournit des solutions innovantes et des initiatives d'amélioration continue Pour mettre à niveau le service.

- Gérer l'entrepôt gérer, les allocations d'espace

- Communique efficacement avec la coordination des transports et des clients équipe.

- Développer les membres de l'équipe par la formation et le coaching, Des rôles clairs et un soutien et une rétroaction constants pour tous les employés.

- Communiquer et répondre à toutes les questions opérationnelles.

- S'assurer que les transactions d'inventaire sont enregistrées Le nombre de cycles et les activités de rapprochement.

- S'assurer que le produit entrant est reçu et géré de façon appropriée Selon la procédure de l'entreprise.

- Améliorer continuellement les opérations d'entreposage en utilisant des Pratique principalement 5S et la gestion visuelle.

- Assurer les responsabilités de gestion des personnes, y compris la formation, Planification et affectation du travail quotidien, exécution de

- Les évaluations, les problèmes de performance et la résolution des problèmes.



Mes compétences :

Identifications des potentiels et gestion des comp

Gestion des conflits

Evaluation des performances et pilotage.

Amélioration continue. (5S, 6M, Kaizen…)

Gestion de la qualité (Tableau de bord, MQA, QRQC.

Management de l’innovation. / Gestion de projets

Elaboration des plans de formation

Gestion de la maintenance

Logistique industrielle (Gestion des stocks).