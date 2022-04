Formée à l'ESC Clermont en spécialité RH et gestion du personnel, j'ai décidé dès la sortie de mes études de me spécialiser dans la paye. Mon stage de fin d'étude m'a permis de continuer à EDF en tant qu'assistante avant d'obtenir un poste de gestionnaire de paye à Osyatis en 2010.



De nature organisée, sérieuse et passionnée par mon métier, je suis aujourd'hui en recherche active d'un nouveau poste !



Mes compétences :

Paie

SAP

Commerce

RH

Droit du travail

Comptabilité

Sage