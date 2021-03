Faycel AOUADNI

- les réseaux (câblage, installation, configuration, télécommunication,...).

- les applications (bureautique, internet, messageries,...).

- le matériel (micro-ordinateurs, modems, périphériques,...).

- Assurer le montage et la première mise en service informatique.

- Assurer la maintenance et le diagnostic de pannes pour un service informatique.

- Assurer un soutien technique au service commercial et un support aux utilisateurs (helpdesk).

- Evaluer et conseiller le client interne ou externe sur la modification de sa plate-forme informatique.

- Réaliser diverses tâches au niveau du système (gestion des sécurités, sauvegardes, programmes asynchrones,...) .



Mes compétences :

Télécommunication

Réseaux

GSM

Informatiques