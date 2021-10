COMPÉTENCES SAP



Fonctionnelles

- Connaissance des modules : SD, MM, WM, FI, CO



Techniques programmation ABAP

- Reporting (ALV,…)

- Conception d’Interfaces (sortantes, entrantes)

- Édition et impression des formulaires en SAPscript et Smartforms

- Batch Input

- Web service

- Bapi / Badi / User exit

- Analyse de performances









Mes compétences :

SAP

XML

Smartforms

XSLT

ABAP

Web service

Abap objet

Abap Web Dynpro