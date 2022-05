Zakya BENALI

Project Manager pour l'internationale, j'ai géré pendant près de 10 ans de grands projets de poste électrique HT/THT, et consolidé de nombreux chiffrage relatif au contrôle commande et à la sécurisation de centrales électriques et de sites pétroliers. Mon expérience s'est développée au sein de différentes structures comme Spie, Forclum eiffage et Alstom en France.



Expatriée à Muscat en Oman depuis le 1 janvier 2009 pour une durée de 3 à 4 ans, mon contrat actuel avec Alstom continu sous forme de télétravail. Un contexte où mes principales compétences exploitées sont l'analyse contractuelle& techniques, les risques, ainsi que le chiffrage et la consolidation d'appel d'offres.



Forte de mes expériences et dotée d'une grande capacité d'adaptation et d'autonomie, je sais m’intégrer et coordonner une équipe de travail constituée de différents spécialistes et métiers.



Mes compétences :

Analyse de risque

Chiffrage

Commerciale

Control Systems

Cost control

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Négociations

Offre commerciale

power plant

Scheduling