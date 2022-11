Fabio SPEZZAFERRI

Mes compétences:

- Trilingue Français, Anglais, Italien (bilingue maternel)

- Direction de business unit

- Gestion de projets France et Internationaux pluridisciplinaires d'infrastructure de transports

- Développement commercial B2B et relation client

- Animation, management d'équipe



Ingénieur de l'ESME Sudria, j'ai commencé ma carrière à l'export auprès de Spie Enertrans en tant qu'ingénieur d'essais puis comme coordinateur technique et Chef de projet. Dans le cadre de mes projets, j'ai été expatrié en Indonésie et en Egypte (métro du Caire et Tunnel routier El Azhar) en cumulant 4 ans d'expérience à l'international. Par la suite j'ai été responsable d'ingénierie courants forts pour le départements Transports d'Amec Spie Rail, où j'encadrais une équipe d'ingénieur.



J'ai quitté le groupe en 2004, pour intégrer Semaly, société d'ingénierie de Transports urbains et interurbains, en tant que chef de Projet. J'ai exercé sur des marchés français comme le tramway de Grenoble et à l'international sur des marchés ferroviaires comme le Maroc (ONCF) et tramway/métro en l'Italie et l'Algérie. J'ai acquis une forte expérience dans la Direction de Projet de la phase étude à la phase de réalisation notamment avec le projet de l'APM du Caire en Egypte (navette automatique)



Grâce à ces expériences de projet, j'étais en charge du développement commercial des activités d'Egis Rail (anciennement Semaly) pour les pays de l'Europe du Sud et Afrique



Suite à une mutation interne au sein du groupe Egis, j'ai pris la Direction de la succursale italienne d'Egis Tunnel à Turin. A l'heure actuelle, le bureau d'étude est composé de 7 personnes (ingénieurs + service support), exerçant essentiellement sur le territoire national.



En septembre 2013, j'ai pris la Direction du département Transports Urbains (centre de profit) au sein d'Ingérop. Mon rôle est de gérer le département et les projets qui lui sont rattaché, mais aussi de développer le marché en France et à l'International.



