Fédération FEMMA

La Femma, fédération européenne des massages et médecines alternatives

remplace l'ancienne fédération FFPMM.



Elle propose un annuaire pour tous les professionnels du bien être (notamment les praticiens et thérapeutes) annuaire géoréférencé qui permet aux patients de trouver rapidement un praticien à proximité de son lieu géographique.

elle diffuse les évènements de ses membres.

elle diffuse les articles de blog de ses membres.



La force de la Femma réside dans l'entraide mutuel de ses membres ( via les réseaux sociaux) - activité de réseautage