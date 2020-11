Fedi Seifeddine OUERGHEMMI

Bonjour,



Une expérience de nombreuses années, commencée en tant que passion majeure ; dessinant depuis mon plus jeune âge, j'ai décidé de faire de ma passion mon métier pro en parallèle avec mes études scolaires.



J'ai commencé ma vie professionnelle en tant que graphiste en freelance puis graphiste et web designer dans le domaine de la communication visuelle et du multimédia à Art-Digital puis Graphic-Plus.



Mes compétences m'ont permis d'intervenir sur des projets variés et multinationals en proposant des réalisations impressionnantes :



Actuellement j'occupe la fonction de graphiste / webdesigner / ui designer.Depuis des années, je crée les interfaces d'applications mobiles et web pour (iphone, iPad, Android, Blackberry, QT, Windows Phone7) ainsi que les chartes graphiques aux tendances web 2.0, E-commerce, Portail d'entreprise.

Des introductions cinématiques, thèmes et templates web et les bannières publicitaires pour les web-Agency et pour des SSII européennes.



Les formations et les auto-formations, que j’ai suivi sur plusieurs technos et outils de travail, m’ont permis de développer et d’améliorer mes compétences.



* Web design : dévéloppement des sites web, animations Flash, web 2.0, e-commerce, portail d'entreprises, création des chartes graphiques, ergonomie, user experiency, intégrateur CSS/HTML/HTML5/JAVASCRIPT..jQuery etc.



* Apps & games UI design : CD-ROM interactive Apps, Desktop applications, Smart Phone apps design, game level design, digital painting.



* Web Design (CMS & différents technos maitrisés) :



- outils d'intégration et dev : HTML / CSS / JAVASCRIPT / JQuery / Scriptaculous / Mootools / jQueryTouch

- Content Management System + e-commerce (design, création des thèmes et templates + intégration) : Joomla / Wordpress / Drupal / LifeRay / Prestashop / Magento etc.



* Print Design : identités visuelles, logotypes, photo montage, retouches photo professionnel, plaquettes, livrets, catalogues, chartes graphiques, magazines, campagnes publicitaires, prépresses etc.



* Industrial Design : textile pattern design, sérigraphie, Artwork, 3D modeling & texturing, digital print, design pour des industries diverses.



* Video production & Channel identity : introduction cinématique, video clips, génériques profesionnels, production et montage, cinematic special effects.



Langues :



Arabe : Langue maternelle

Français : Lu, parlé, écrit

Anglais : Lu, parlé, écrit

Italien : Lu, parlé, écrit



Mes outils créatifs :



Maîtrise des logiciels de création Adobe



* InDesign

* Photoshop

* Illustrator

* Flash Professional

* Fireworks

* After Effects

* Premiere Pro



Maîtrise des logiciels de création Corel:



* Coreldraw

* Corel photopaint

* Corel trace



Maîtrise des logiciels et outils pour le développement web/apps :



* Apache et Tomcat

* SVN

* Apple iphone SDK / Android SDK

* Netbeans

* Eclipse

* Zend

* Dreamweaver



Autres logiciels professionnels :



* Apple iMovie

* Apple iDVD

* Apple Motion 2+

* Apple FinalCut PRO

* Apple SoundTrack

* Apple GarageBand

* LightRoom

* ArtiosCad

* Maxon Cinema 4D

* 3D Studio Max

* SolidWorks



Environnements :



* Mac os

* Windows

* Ubuntu

* Linux

* Ms DOS



Mes compétences :

Ui design

Graphic designer

WebDesigner

Web 2.0

IPhone / iPad / Android User Interface Design

Liferay Theme WebDesign

Design packaging

BlackBerry/RIM UI Design

e-Commerce

Game designer

Print numérique et offset

Print design

PLV

Mobile commerce

Mobile applications

Mobile gaming

JQuery UI

HTML/ XTML /HTML5 /CSS 2 et 3/Jquery

Intégrateur web

Digital art

Cinema 4d

Ergonomie

HTML5

Svn

Grails

LifeRay

Wordpress

Magento

Iphone

Drupal

JAVASCRIPT