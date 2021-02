Felipe BARBOSA MENDES

Bonjour,



Fort de mon expérience dans le domaine du commerce et dans différents secteurs d’activité j’ai acquis des compétences de conseiller, négociateur, vendeur et financier.

Mon savoir-faire est toujours apprécié.



Maîtrisant l’espagnol, le portugais et ayant de bonnes notions d’anglais, ma maîtrise de l’outil informatique me permet d’être opérationnel.



Convaincu que mes qualités commerciales et logistiques, mon esprit d’initiative et mon sens des relations humaines sont toujours très utiles.



Mon curriculum vitae ci-joint vous permettra d’obtenir d’avantage d’informations



Cordialement.



Mes compétences :

Challengeur

Vendeur

Dynamique

International

Finance

Commercial

Perfectionniste

Informaticien

Sociable