Felix VELLAND

Bonjour madame, monsieur,



Vous cherchez un free-lance qui saura réalisé pour vous vos vidéo ou illustration 2D/3D ?



N'hésitez plus !



Mes compétences sétendent :

De la 2D à la 3D

De lillustration à lanimation

L'intégration d'animation dans des prise de vue réel (ou l'inverse)

Du cartoon à lhyper réalisme

Des retouches vidéo ou photo



Je me ferais un plaisir de discuter avec vous de vos projets et trouver avec vous la solution la plus adapté à vos besoins.



Après avoir suivi un cursus dinfographiste généraliste 3D, je suis devenu free-lance en 2012.

Depuis le début de mon activité, jai eu lopportunité de travailler sur de multiples projets, pour tout type de client, de lindépendant en passant par des multinationales.

Jai aussi travaillé comme professeur à lÉcole Nationale Supérieur des Beaux-arts de Paris (ENSPBA) et aux Studios Mercier, école spécialisée dans la formation d'infographistes 3D)



Étant ouvert de nature, je suis intéressé par tout type de projet et étant passionné par mon métier, je me ferais un plaisir de vous accompagner dans la réalisation de votre projet.



Nhésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail.

Je reste à votre disposition.

Cordialement,



site: https://vellandfelix.wixsite.com/infographiste2d3d



Félix Velland