Ferdaous BEN YAGHLANE

Fortement ancrée dans le domaine du conseil stratégique en Europe et en Afrique depuis plus de 5 ans, j’oriente les clients en matières économique et financière avec un sens aigu de la communication en français, en arabe et en anglais, langues pratiquées couramment.



Conseil en matière Economique & Stratégie d’entreprise

• Oriente et accompagne le client à la gestion, la structuration et la mise en œuvre de ses projets

• Propose les solutions adaptées aux enjeux, établis et fais appliquer les procédures

• Conseille et accompagne les dirigeants dans l’élaboration de la stratégie de l’entreprise

• Veille et analyse de l’environnement externe de l’entreprise (Concurrents, réglementation…)

• Calcul et analyse des KPI

Conseil en matière financière

• Assure le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers

• Propose les solutions adaptées aux enjeux, établis et fais appliquer les procédures

• Réalisation d’analyses financières (de marché, de risques, de produits, de restructurations économiques, etc)

Management

• Dirige l'activité d'une équipe internationale et multiculturelle. Coordonne la gestion de projets.