Professionnelle trilingue (anglais, français et espagnol) diplômée de l'Université La Salle avec une licence en Communication.



J'ai diverses expériences professionnelles nationales et internationales, dans des entreprises telles que New York Life (assurances), Présidence de la République (Mexique) et Noz (France).



Je me considère comme une personne dynamique, autonome, avec un sens de l'urgence, créative et responsable