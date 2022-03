Ferryal DABON

RESPONSABLE DE COLLECTION

RESPONSABLE DES ACHATS



+ DE 15 D’EXPERTISE DANS L’UNIVERS DE

LA MODE ET DU RETAIL





Construction et Marketing de l’offre :

Développement des collections

Management stratégique et opérationnel des achats



Projet : Anticiper les besoins des marque et développer des solutions novatrices pour s’affirmer sur le marché de la mode







J'ai fait l'essentiel de ma carrière dans la distribution textile au sein d'enseignes succursalistes évoluant dans la mode féminine à des postes marketing et achat.





-Forte sensibilité textile, mode

-Compréhension globale des enjeux retail

-Analyses et décisions

-Manager polyvalente gestion/produit curieuse et ouverte.



Mes compétences :

MODE