Fesneau SANDRINE

Ingénieure Généraliste diplômée de l'ENSIL, spécialité électronique et télécommunications, et titulaire d'un master 2 administration des entreprises.



Je recherche un poste en gestion de projet, secteur de la défense, de l'aéronautique, du spatial ou des télécommunications.



Mes compétences techniques sont centrées sur le hardware : électromagnétisme, radiofréquences, hyperfréquences, antennes, radars, systèmes de télécommunications ainsi qu'en gestion de projet.



Localisation: Ile de France, mobile en France et à l'étranger, permis B



Mes compétences :

Électromagnétisme et Ondes

Compatibilité Electro Magnétique (CEM)

Propagation guidée et rayonnements

Antennes et Radars

Electronique Analogique et Numérique

Optronique

Electronique des circuits et des Télécom

Microondes

Gestion de projets

Systèmes de communications: HF, RF, optique ...

Gestion

Ingénierie

Radar

Radiofréquences