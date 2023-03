Fidusen CABINET (FIDUSEN SN)

FIDUSEN bsa est un cabinet de :

- Expertise Fiscale

- Conseil juridique et Fiscal

- Conseil fiscal

- Ingénierie juridique

- Consulting et Management, Développement Local

- Décentralisation et planification locale

- Formations



FIDUSEN bsa est dirigé par Maître Boubacar SONKO, Expert Fiscal inscrit à lOrdre des Experts Agréés du Sénégal et Auditeur TADAT. Expert international en Fiscalité et Développement du Secteur privé, il intervient pour le compte des institutions et Etats en Afrique.