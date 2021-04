Fioramonti ENNIO

Le travail avec les enfants à haut potentiel a influencé mon choix d'étudier la neuropsychologie et la psychologie développementale. Mon travail se centre donc sur les troubles d'apprentissage.



Mon expertise comprend: évaluations neuropsychologiques, techniques d’enseignement individualisés, éducation, création de programmes didactiques individualisés pour les écoles, counseling pour les enseignants et les parents.



Pour la résolution de difficultés liés aux troubles d'apprentissage j’utilise toujours une approche systémique.



L'évaluation neuropsychologique avec des outils standardisés permets d'évaluer les points forts et les faiblesses. Les nombres en soi n'ont aucune signification. Les résultats d'une évaluation doivent être mis en contexte pour formuler un dignostic approprié et formuler un programme de remédiation cognitive efficace.



Mes compétences :

Statistics

Computer sciences

Interpersonal skills

Communication skills

Psychometrics