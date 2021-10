Flavien BOUINEAU

Qui suis-je?



Commercial depuis toujours, avec l'expérience de l'entrepreneur et du manager. On dit de moi que j'ai le sens de l'objectif, que je suis curieux, que j'aime l'action et que j'ai le contact facile



Mes secteurs d'activités?



BtoB, grands comptes, BtoC, animation commerciale... j'ai eu l'opportunité d'évoluer dans divers domaines, avec une clientèle variées! Alors oui," adaptabilité" me correspond bien ;)

J'ai travaillé dans la publicité, l'auto et la moto, l'assurance et la banque (IARD, Construction, vie, santé, prévoyance, crédit...) dans le sport, l'immobilier et la construction... j'ai même créer des entreprises et des business !



Pourquoi je suis différent?



Passionné de sport, compétiteur et challenger. Après les courses motos et le circuit auto, je suis passé aux sports d'endurances. Grâce à un travail acharné, j'ai eu la chance de participer aux championnats du monde de triathlon (Ironman 70.3 en Afrique du Sud).



Mes compétences :

ADP

Assurances

Assurances IARD

Commercial

Gestion de risques

Management

Gestion de projet

Animation des ventes

Animation commerciale

Sport Business