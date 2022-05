Patrice DOS

VIDEOS DE LA CONFERENCE ANNUELLE 2014 DE L'EPA SOUS LE PATRONAGE DE LUC FERRY



PRESENTATION DE MON PARCOURS



Actuellement Président de l'Ecole Polytechnique d'Assurances (EPA), j'ai effectué toute ma carrière professionnelle dans l'assurance.



J'ai tout d'abord travaillé dans une grande compagnie d'assurance (où j'ai occupé le poste de Directeur de la Formation), pour ensuite exercer en tant qu'intermédiaire d'assurances (agent général et courtier).



Cette expérience riche et variée dans le monde de l'assurance m'a permis de reprendre la présidence de l'EPA, organisme spécialisé dans la formation en assurance. Pour mémoire, l'Ecole Polytechnique d'Assurances (EPA) a été fondée sous le patronage de l'Association Polytechnique (association des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique, fondée en 1830) : c'est d'ailleurs de cette filiation historique avec l'Association Polytechnique que l'EPA tire son nom.



Entourée d'un large réseau d'experts, l'EPA propose aujourd'hui des formations techniques et/ou commerciales, élaborées sur-mesure par rapport aux besoins des clients, dans tous les secteurs et dans toutes les branches de l'assurance ou de la bancassurance.



Nous donnons la possibilité, dans nos offres à nos clients, de mixer formation présentielle et e-learning (blended learning), afin de répondre à la demande de plus en plus grande, de la part de beaucoup de sociétés, d'effectuer une partie du temps de formation à distance.



Nous travaillons surtout avec des grands comptes. Nous comptons parmi nos clients essentiellement des mutuelles, des institutions de prévoyance, des compagnies d'assurances, de grands établissements bancaires, mais aussi des sociétés d'INTERIM, des établissements de crédit, des SSII...



