Flavien CHOFFEL

Face aux nombreux défis de transformation liés aux nouveaux usages (digital, télétravail, flex,...), ma réflexion est guidée par la volonté dagir sur le développement dune plus grande autonomie au sein des organisations que j'accompagne.



Après 25 années comme directeur de lEnvironnement de Travail et directeur Immobilier, j'apporte, aujourd'hui, aux entreprises un éclairage différent sur le besoin de vigilance lors de leurs projets de changement. C'est la mise en marche dune intelligence collective créatrice en quête de sens, d'un engagement particulier auprès des plus fragiles et dune véritable réflexion sur l'état du management de l'entreprise qui peut amener à une transformation efficiente et pérenne de son organisation sans dommages collatéraux chez les salariés.

Jaccompagne aussi les particuliers et les salariés dans leur développement professionnel et personnel (www.enfaisantsefaire.fr).



Formé à l'analyse transactionnelle et à l'approche neurocognitive et comportementale, j'insuffle dans mes formations, conférences, conseils et accompagnements individuels ce désir de se réaliser dans le lien aux autres, dans la recherche de sens et dans l'apprentissage de l'intelligence émotionnelle.