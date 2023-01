Bonjour,



Contrôleur de gestion depuis plus de 2 ans dans le secteur de l'industrie (DAHER) et des services (CANAL+)

Je suis en recherche active d'un poste de contrôleur de gestion.

Disponibilité: à partir d'octobre 2014

Région souhaitée: Pays de la Loire

Tél: 06 10 16 03 75

E-mail: f.clarac@esc-montpellier.com



Mes compétences :

SAP

Contrôle de gestion

Reporting

Microsoft Excel

Cognos TM1

Hyperion Financial Management

Microsoft Office