Ricardo DE ASCENSAO BOTELHO

Plus de 8 ans d’expérience dans le contrôle de gestion. Capacité d’adaptation, sens de la stratégie de la gestion et de la amélioration des procédés liés à l’optimisation des ressources.



J’ai pu mettre à profit ma formation en mastère dans ce domaine dans l’industrie automobile, énergétique et de la distribution alimentaire au Portugal, Allemagne et France, dans des groupes internationaux ou des entreprises de dimension locale.



Ces responsabilités m’ont permis de développer mes capacités de travail en équipe, de négociation et d’organisation du changement.



Rigoureux, organisé et rapidement adaptable, je peux prendre en charge des missions tant analytiques qu’opérationnelles. De nature curieuse et déterminée, je suis particulièrement à l’aise dans les environnements multiculturels.



Spécialisations : Contrôle de Gestion, gestion de projets, contrôle de trésorerie, amélioration continue.



Mes compétences :

budgets

Sustainable Lean Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Forecasting

Audit