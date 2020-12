0625944978

flavien.marot@gmail.com



Je suis cadre commercial, Chef des Ventes RHD RHF CHR



J 'ai été Responsable Commercial d'un grossiste en fruits et légumes à Bourges. J'avais en charge l’ensemble de l'équipe commerciale (GMS et RHD) ainsi que l’intégralité des achats.



Auparavant, j'ai été Chef des ventes dans le groupe POMONA pendant plus de 10 ans.

Je dirigeais alors une équipe de 8 Chefs de secteurs avec un CA en évolution chaque année (CA 2011 : 20 millions d'Euros).

J'aime particulièrement emmener mon équipe sur des challenges communs et dépasser chaque année nos objectifs.



Mes compétences :

Directeur commercial

Chef des ventes

Dirigeant

Négociation.